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На видео попал момент смертельного ДТП с «ГАЗелью» в Казани
Накануне днем на Мамадышском тракте произошла авария со смертельным исходом, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Перед развязкой трассы М7 мужчина попытался перебежать дорогу, но попал под колеса «ГАЗели». Момент аварии запечатлел видеорегистратор грузового автомобиля.
В результате аварии 56-летнего мужчину госпитализировали. Спустя два часа он скончался в больнице от полученных травм.
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