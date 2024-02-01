На видео попал момент смертельного ДТП с «ГАЗелью» в Казани

Накануне днем на Мамадышском тракте произошла авария со смертельным исходом, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Перед развязкой трассы М7 мужчина попытался перебежать дорогу, но попал под колеса «ГАЗели». Момент аварии запечатлел видеорегистратор грузового автомобиля.

В результате аварии 56-летнего мужчину госпитализировали. Спустя два часа он скончался в больнице от полученных травм.