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Происшествия 1 февраля 2024 09:00

На видео попал момент смертельного ДТП с «ГАЗелью» в Казани

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Накануне днем на Мамадышском тракте произошла авария со смертельным исходом, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Перед развязкой трассы М7 мужчина попытался перебежать дорогу, но попал под колеса «ГАЗели». Момент аварии запечатлел видеорегистратор грузового автомобиля.

В результате аварии 56-летнего мужчину госпитализировали. Спустя два часа он скончался в больнице от полученных травм.

#смертельная авария в казани
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