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На видео попало, как в Кисловодске стена дома погребла под собой автомобили
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На видео сняли, как в Кисловодске стена обвалилась прямо на припаркованные автомобили. Соответствующие кадры опубликовали пользователи социальных сетей.
Обвал стены и порыв газовой трубы произошли на улице Промышленной.
В настоящее время на месте работают спасатели и пожарные. Информация о возможных пострадавших уточняется.
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