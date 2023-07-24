На видео попало, как в Кисловодске стена дома погребла под собой автомобили

На видео сняли, как в Кисловодске стена обвалилась прямо на припаркованные автомобили. Соответствующие кадры опубликовали пользователи социальных сетей.

Обвал стены и порыв газовой трубы произошли на улице Промышленной.

В настоящее время на месте работают спасатели и пожарные. Информация о возможных пострадавших уточняется.