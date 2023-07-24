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Руc Тат
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Происшествия 24 июля 2023 14:59

На видео попало, как в Кисловодске стена дома погребла под собой автомобили

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На видео сняли, как в Кисловодске стена обвалилась прямо на припаркованные автомобили. Соответствующие кадры опубликовали пользователи социальных сетей.

Обвал стены и порыв газовой трубы произошли на улице Промышленной.

В настоящее время на месте работают спасатели и пожарные. Информация о возможных пострадавших уточняется.

#обрушение стены
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