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Руc Тат
Происшествия 21 октября 2023 20:42

На видео попал момент наезда автобуса на мальчика в Зеленодольске

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На видео попал момент наезда автобуса на школьника в Зеленодольске. Кадрами с места происшествия поделились пользователи соцсетей.

Напомним, трагедия произошла сегодня. Мальчик, которому по предварительным данным было 8 лет, попытался перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса автобуса.

Прокуратура Татарстана изучает обстоятельства случившегося.

#смертельное дтп #зеленодольск
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