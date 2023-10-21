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На видео попал момент наезда автобуса на мальчика в Зеленодольске
На видео попал момент наезда автобуса на школьника в Зеленодольске. Кадрами с места происшествия поделились пользователи соцсетей.
Напомним, трагедия произошла сегодня. Мальчик, которому по предварительным данным было 8 лет, попытался перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса автобуса.
Прокуратура Татарстана изучает обстоятельства случившегося.
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