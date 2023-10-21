На видео попал момент наезда автобуса на мальчика в Зеленодольске

На видео попал момент наезда автобуса на школьника в Зеленодольске. Кадрами с места происшествия поделились пользователи соцсетей.

Напомним, трагедия произошла сегодня. Мальчик, которому по предварительным данным было 8 лет, попытался перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса автобуса.

Прокуратура Татарстана изучает обстоятельства случившегося.