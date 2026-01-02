На видео попал момент, как в Казани такси на пешеходном переходе сбило 14-летнюю девочку

14-летнюю девочку-пешехода сбил автомобиль такси на зебре в Казани. ДТП, как сообщают в Госавтоинспекции Казани произошло в первый день нового года в 13.50.

За рулем автомобиля KIA Rio с шашечками такси на крыше находился 56-летний житель Высокогорского района Татарстана. Стаж его вождения 28 лет.

На видео видно, что такси двигалось по Габишева в сторону улицы Сафиуллина. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, он не остановился и не пропустил девочку.

С места ДТП ее на скорой экстренно доставили в больницу.