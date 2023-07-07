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На видео попал момент, как молния ударила в людей спасающихся от ливня в Коломне
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Молния ударила по людям, спасающимся от ливня в подмосковной Коломне. Информация об этом появилась в сообществах города в соцсетях.
Как сообщают в ГУ МЧС России по региону, 8 июля местами по Московской области сохранится дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.
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