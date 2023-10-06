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На видео попал момент ДТП в Татарстане, в котором пострадали мотоциклист и его пассажир
В Высокогорском районе Татарстана в аварии пострадали два человека, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Момент ДТП попал на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, что водитель мотоцикла на большой скорости выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с KIA.
В результате 37-летний водитель и его 29-летний пассажир были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
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