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Руc Тат
Происшествия 6 октября 2023 21:39

На видео попал момент ДТП в Татарстане, в котором пострадали мотоциклист и его пассажир

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В Высокогорском районе Татарстана в аварии пострадали два человека, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Момент ДТП попал на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, что водитель мотоцикла на большой скорости выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с KIA.

В результате 37-летний водитель и его 29-летний пассажир были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

#дтп с мотоциклистом
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