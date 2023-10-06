На видео попал момент ДТП в Татарстане, в котором пострадали мотоциклист и его пассажир

В Высокогорском районе Татарстана в аварии пострадали два человека, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Момент ДТП попал на видео, которое было опубликовано в социальных сетях.

На кадрах видно, что водитель мотоцикла на большой скорости выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с KIA.

В результате 37-летний водитель и его 29-летний пассажир были доставлены в больницу с тяжелыми травмами.