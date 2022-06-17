На видео попал момент ДТП в Казани, в котором авто перевернулось после удара

Сегодня днем на улице Ершова, около Арт Сити произошло ДТП: легковушка, выезжая на главную дорогу, въехала в бок проезжающему мимо автомобилю, отчего последний перевернулся на крышу. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

Как сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции Казани, в ДТП пострадал 35-летний пассажир перевернувшегося автомобиля – у него ушиб мягких тканей головы. После оказания медпомощи его отпустили из травмпункта.