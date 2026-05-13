Происшествия 13 мая 2026 16:05

На видео попал момент ДТП с 12-летним ребенком на самокате в Татарстане

Истошный крик 12-летнего ребенка, лежавшего на асфальте после ДТП, попал на видео. Происшествие случилось 11 мая в деревне Орел в Лаишевском районе. 12-летний школьник ехал на электросамокате по улице Строителей, где столкнулся с легковым автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился 57-летний водитель.

Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи слышно, как мальчик плачет и кричит: «Я ногу сломал!». Пострадавшего ребенка доставили в ДРКБ с закрытым переломом нижней бедренной кости, сообщили «Татар-информу» в Госавтоинспекции.

#в дтп пострадал ребенок #электросамокат #ДТП в Татарстане
