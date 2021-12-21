На видео попал момент аварии с участием 20 машин в Москве

В Москве перед выездом на Кутузовский проспект произошло крупное ДТП с участием двадцати автомобилей. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

На ролике видно, как водитель на черном минивэне на высокой скорости пытается проехать между других машин, однако у него не получается, и он сносит все авто по пути.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник, у водителя минивэна есть «внешние признаки» употребления алкоголя. В результате аварии несколько человек пострадали.