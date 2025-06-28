На VI Кубок Генконсульства КНР в Казани по игре го заявились почти 60 участников

В День молодежи стартовал VI кубок Генконсульства КНР в Казани по игре вейци (го). На него заявились почти 60 участников из разных регионов страны.

«Наш турнир с каждым годом становится всё масштабнее, наш зал уже не вмещает всех участников. Но, как говорится в русской поговорке, в тесноте, да не в обиде. История вейци насчитывает более 4 тыс. лет. Игра стала частью нематериального наследия Китая и важной частью традиционной культуры. Она включает в себя большую философию, мощную мысль и художественную ценность», – заявил на церемонии открытия турнира Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

По его словам, турнир по вейци стал важной площадкой для культурного обмена между Россией и КНР. Игра помогает воспитывать терпение и стрессоустойчивость, а также позволяет глубже познакомиться с культурой и историей Китая.

О важности поддержки традиционных игр высказался и депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов.

«Я уже давно знаком с этой [игрой] вейци (го). В Татарстане всегда были сильные игроки, наши ребята неоднократно выигрывали большие турниры общероссийского значения. В этой игре и философия, и спортивный азарт. Она сложна, но тот, кто ее освоит, приобретет огромные возможности. Отрадно, что Китай так активно поддерживает свои национальные виды спорта, мы стараемся двигаться в этом же направлении», – подчеркнул парламентарий.

Соревнования проводятся по трем возрастным категориям: до 9, 12 и 16 лет. Для участия в турнире приехали ребята из девяти регионов России, впервые к нему решил присоединиться представитель Китая.

«Вейци для нас не просто игра, но и способ выстраивания взаимодействия в области спорта с Китаем. Это дорогого стоит. Вместе мы совершенствуемся, достигаем новых высот и двигаемся вперед», – добавил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.