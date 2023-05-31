На въезде в Зеленодольск возведут «Городские термы»

Франшиза «Городские термы» планирует открыться в Зеленодольске. Проект представляет собой круглогодичный курорт с подогреваемыми бассейнами и десятью видами саун, среди которых — татарская, нефритовая и травяная. Об этом сообщил собственник будущего курорта Станислав Яковлев.

Проект курорта был представлен сегодня на Инвестиционном совете Татарстана. На заседании совета Яковлев попросил предоставить земельный участок в Зеленодольске без проведения торгов, подвести к этому участку дорогу и необходимые коммуникации: электричество, газ, воду, канализацию.

«Территориально курорт расположится на въезде в город рядом с жилым комплексом „Акварели”», — уточнил Станислав Яковлев.

По словам предпринимателя, общая площадь курорта будет равняться 0,7 гектара, а инвестиции в проект составят 180 млн рублей. Впрочем, Яковлев считает, что эта цифра скорее всего вырастет с началом строительства. Запустить «Городские термы» собственник планирует в конце 2024 года.