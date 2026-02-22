На въезде в Свияжск образовалась пробка из-за масленичных гуляний

На подъезде к Свияжску образовалась пробка протяженностью около 2,5 км, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Фото: «Яндекс. Карты»

Затор связан с масленичными мероприятиями. Праздничные площадки работают в разных локациях. В «Конном дворе» посетителям предлагают катание верхом и на санях, экскурсии по конюшням и сувенирные ряды. На Успенской и Троицкой улицах запланированы интерактивные программы с народными играми и песнями.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте музея-заповедника.