Общество 22 февраля 2026 13:43

На въезде в Свияжск образовалась пробка из-за масленичных гуляний

На подъезде к Свияжску образовалась пробка протяженностью около 2,5 км, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Фото: «Яндекс. Карты»

Затор связан с масленичными мероприятиями. Праздничные площадки работают в разных локациях. В «Конном дворе» посетителям предлагают катание верхом и на санях, экскурсии по конюшням и сувенирные ряды. На Успенской и Троицкой улицах запланированы интерактивные программы с народными играми и песнями.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте музея-заповедника.

#автомобильная пробка #свияжск #масленица
