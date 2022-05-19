На въезде в РТ полиция задержала наркокурьера, в машине которого нашли 2 кг «синтетики»

Сотрудникам полиции Татарстана поступила информация о том, что в республику направляется наркокурьер с крупной партией психотропных веществ. На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск полицейские остановили автомобиль подозреваемого и нашли внутри почти 2 килограмма «синтетики».

Оперативники установили, что мужчина работает курьером одного из интернет-магазинов наркотиков. Запрещенные вещества он продавал через закладки. В этот раз он вез в Татарстан очередную партию наркотиков, которые до этого забрал из схрона в Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Мужчина находится под стражей, как сообщили в пресс-службе МВД по РТ.