На въезде в Пестрецы появился необычный арт-объект

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

На въезде в райцентр Пестрецы появился новый арт-объект в виде разноцветных олимпийских колец. Кольца появились здесь не случайно — они расположены на территории ледового дворца «Пестрецы-Арена».

«Арт-объект встречает пестречинцев и гостей при въезде в райцентр. Кольца выполнены из металла, их высота чуть больше метра», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Работы здесь еще не завершены: в свое ближайшее время специалисты обеспечат подсветку. Кабель под землей проведен с двух сторон, необходимо только купить лампу, с помощью которой арт-объект будет менять цвета.

«Эти объекты устанавливаются для улучшения облика села, для красоты. Однако некоторые подписчики пишут нам, что заметили, как на них залезают дети. В некоторых случаях родители сами наблюдают за этим со стороны. Предупреждаем: это опасно. Арт-объекты — это не игровое оборудование», — предупредили вместе с тем в администрации.