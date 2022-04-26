На въезде в Нижнекамск в канун Дня пожарной охраны установили танк и бронетранспортер

В канун Дня пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля, на въезде в Нижнекамск установили монумент пожарной бронетехнике в виде танка Т-55 и бронетранспортера «Ветлуга» на постаменте.

Почетными гостями торжественной церемонии открытия монумента стали начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин и гендиректор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Ваш отряд, созданный более полувека назад, имеет славную историю и является гордостью пожарной охраны не только нашего города, но и республики. Примите слова искренней благодарности за многолетнее плодотворное сотрудничество наших коллективов. На вас возложены жизненно важные задачи по профилактике и тушению пожаров, спасению попавших в беду людей, материальных и природных ценностей», – сообщил Сафин, вручая огнеборцам ключи от новой пожарной автоцистерны и пеноподъемника.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

После этого руководители возложили цветы к мемориалу в дань памяти пожарным, которые отдали свои жизни, спасая людей. Затем ведомственными знаками наградили особо отличившихся сотрудников, а Айрату Сафину вручили памятную медаль МЧС «Маршал Василий Чуйков», которая вручается за заслуги в укреплении гражданской обороны.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Выражаю благодарность Вам, Айрат Фоатович, и руководителям тех предприятий, которые сегодня содержат наши договорные подразделения пожарной охраны. Республика Татарстан является одним из флагманов экономики России, мы занимаем передовые места по многим макроэкономическим показателям. Руководство МЧС России и руководство Республики Татарстан ставит перед нами задачу сохранить крупные бюджетообразующие предприятия, которым сегодня является "Нижнекамскнефтехим"», – сообщил Рафис Хабибуллин.