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На въезде в Набережные Челны образовалась пробка длиной в несколько км
На трассе М7 недалеко от въезда в Набережные Челны «собралась» пробка. Причем движение затруднено на участке длиной почти 9 км.
Судя по картам, пробка начинается после села Поспелово под Автоградом. Затем движение снова свободное, но ближе к мосту через реку Кама, ведущему в город, движение вновь затруднено.
По данным от очевидцев, причина затрудненного движения на участках – ДТП в левом ряду, а также проводимые дорожные работы.
фото: скриншот «Яндекс. Навигатор»
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