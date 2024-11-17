На въезде в Набережные Челны образовалась пробка длиной в несколько км

На трассе М7 недалеко от въезда в Набережные Челны «собралась» пробка. Причем движение затруднено на участке длиной почти 9 км.

Судя по картам, пробка начинается после села Поспелово под Автоградом. Затем движение снова свободное, но ближе к мосту через реку Кама, ведущему в город, движение вновь затруднено.

По данным от очевидцев, причина затрудненного движения на участках – ДТП в левом ряду, а также проводимые дорожные работы.

фото: скриншот «Яндекс. Навигатор»