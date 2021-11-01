На въезде в Кощаково провели компенсационную посадку деревьев

В Татарстане ведется реконструкция участка автодороги Казань — Шемордан по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В рамках компенсационной посадки вдоль автодороги высадят 3,5 тыс. деревьев. Зеленые насаждения появятся и вдоль заезда в село Кощаково.

«Деревья сажают вдоль участка автомобильной дороги Казань — Шемордан. Посадкой занимаются представители дорожной организации. Реконструкция проводится на участке от 16,2 км до 21,977 км в рамках нацпроекта», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Пестречинского района РТ.





Участок в Пестречинском районе в 4,81 км проектировали с четырьмя полосами движения. Ширина проезжей части составляет 14 м, ширина разделительной полосы — 2,7 м.



«Кроме того, в рамках программы комплексное развитие сельских территорий при заезде в Кощаково оборудуют новый тротуар длиной 550 метров», — поделилась помощница главы района Ляйсан Мифтахова.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на дороге Казань — Шемордан после ремонта по нацпроекту появится ограждение от животных. Здесь будет оборудован специальный забор длиной 565 метров, предотвращающий выход животных на дорогу.

В Татарстане в 2021 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 96,7 км региональных автодорог. Это позволит достичь 48,2% их нормативного состояния.



Национальные проекты реализуются в России с 2019 года в соответствии с «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.