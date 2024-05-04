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На въезде в Казань в ДТП пострадала 18-летняя девушка
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На вьезде в Казань в серьезном ДТП пострадала 18-летняя девушка.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, автоледи за рулем Honda столкнулась с иномаркой Kia, после чего отлетела в опору ЛЭП.
В результате девушку госпитализировали с травмами.
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