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Происшествия 4 мая 2024 10:46

На въезде в Казань в ДТП пострадала 18-летняя девушка

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На вьезде в Казань в серьезном ДТП пострадала 18-летняя девушка.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, автоледи за рулем Honda столкнулась с иномаркой Kia, после чего отлетела в опору ЛЭП.

В результате девушку госпитализировали с травмами.

Фото: © городская Госавтоинспекция

#дтп в казани
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