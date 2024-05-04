На въезде в Казань в ДТП пострадала 18-летняя девушка

На вьезде в Казань в серьезном ДТП пострадала 18-летняя девушка.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, автоледи за рулем Honda столкнулась с иномаркой Kia, после чего отлетела в опору ЛЭП.

В результате девушку госпитализировали с травмами.