На въезде в Казань со стороны аэропорта с 7 по 9 июня будет закрыто движение транспорта

В Казани с 7 по 9 июня будет закрыто движение транспорта по Оренбургскому тракту на въезде в город со стороны аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Закрытие будет проходить поэтапно и связано с проведением дорожных работ на этом участке.

С 22.00 7 июня до 6.00 8 июня окажется закрыт проезд по Оренбургскому тракту от границ Казани до кругового перекрестка на улице Парина.

С 22.00 8 июня до 6.00 9 июня движение будет ограничено в обратном направлении — по Оренбургскому тракту от кругового перекрестка на улице Парина до границ Казани.