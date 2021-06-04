news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
4 июня 2021  15:54

На въезде в Казань со стороны аэропорта с 7 по 9 июня будет закрыто движение транспорта

news_top_970_100

В Казани с 7 по 9 июня будет закрыто движение транспорта по Оренбургскому тракту на въезде в город со стороны аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Закрытие будет проходить поэтапно и связано с проведением дорожных работ на этом участке.

С 22.00 7 июня до 6.00 8 июня окажется закрыт проезд по Оренбургскому тракту от границ Казани до кругового перекрестка на улице Парина.

С 22.00 8 июня до 6.00 9 июня движение будет ограничено в обратном направлении — по Оренбургскому тракту от кругового перекрестка на улице Парина до границ Казани.

#закрытие движения
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное