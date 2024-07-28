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Происшествия 28 июля 2024 16:03

На въезде в Буинск произошло массовое ДТП с участием семи авто

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По предварительным данным, авария с участием семи автомобилей произошла при въезде в город Буинск, сообщили в Прокуратуре РТ.

Водитель грузовика совершил столкновение с легковыми автомобилями, стоящими перед светофором, который установили на время проведения дорожных работ.

На место происшествия выехал Буинский городской прокурор Тимур Фатыхов.

#массовое ДТП
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