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На въезде в Буинск произошло массовое ДТП с участием семи авто
По предварительным данным, авария с участием семи автомобилей произошла при въезде в город Буинск, сообщили в Прокуратуре РТ.
Водитель грузовика совершил столкновение с легковыми автомобилями, стоящими перед светофором, который установили на время проведения дорожных работ.
На место происшествия выехал Буинский городской прокурор Тимур Фатыхов.
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