На въезде в Буинск произошло массовое ДТП с участием семи авто

По предварительным данным, авария с участием семи автомобилей произошла при въезде в город Буинск, сообщили в Прокуратуре РТ.

Водитель грузовика совершил столкновение с легковыми автомобилями, стоящими перед светофором, который установили на время проведения дорожных работ.

На место происшествия выехал Буинский городской прокурор Тимур Фатыхов.