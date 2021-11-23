На въезде в аэропорт «Бегишево» построят бесплатную парковку на 410 машино-мест

В следующем году запланировано строительство бесплатной парковки при въезде в аэропорт «Бегишево». Она будет рассчитана на 410 машино-мест, площадь составит более 12 тыс. кв. метров. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор международного аэропорта «Бегишево» Андрей Парфененко.

«Проект уже прошел экспертизу. Финансирование проектирования и строительства производится за счет бюджета республики», – рассказал собеседник информагентства.

В настоящее время за счет федеральных средств реализуется второй этап проекта по реконструкции аэропорта «Бегишево». Он включает реконструкцию патрульной и внутриаэродромных дорог, периметрового ограждения с оборудованием его техническими средствами охраны.

По словам Парфененко, работы планируется завершить уже 31 декабря. «Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы находится на стадии проектирования. Запланировано ее расширение с 42 до 45 метров и удлинение с 2500 до 2902 метров. Финансирование проектирования проводится за счет средств бюджета Татарстана», – отметил он.

Гендиректор аэропорта также уточнил, что строительство нового аэровокзала международных воздушных линий финансируется из собственных средств аэропорта. «Работы выполнены уже на 65% от плана. На данный момент ведутся отделочные работы внутри здания, установлены лифты и эскалатор», – подчеркнул он.

Площадь нового здания аэровокзала составит 8501,8 кв. метров, пропускная способность на международных линиях – 200 пассажиров в час. Завершить строительство аэровокзала планируется в конце декабря 2022 года.