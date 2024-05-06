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На весенне-полевые работы в Татарстане планируют потратить 38,8 млрд рублей
В Татарстане на производство растениеводческой продукции в этом году, по предварительным расчетам, необходимо около 79 млрд рублей, из них на весенне-полевые работы — 38,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«В прошлом году в производство растениеводческой продукции вложено 76 млрд рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.
Что касается весенне-полевых работ в этом году, то затраты на удобрения могут составить 12,5 млрд рублей, на семена — 7,4 млрд рублей, средства защиты растений — 5,8 млрд рублей, горюче-смазочные материалы и запчасти — 4,9 млрд рублей. Прочие затраты, включая зарплаты аграриев, страховку, оцениваются в 8,2 млрд рублей.
По словам Зяббарова, в прошлом году на проведение весенне-полевых работ было потрачено 37,3 млрд рублей.
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