На верхнеуслонской горе Соколка пройдет военно-исторический фестиваль «Атака сходу»

В Верхнеуслонском районе Татарстана на горе Соколка 30 мая состоится ежегодный военно-исторический фестиваль «Атака сходу». Событие включит масштабную реконструкцию, которая посвященную бою 30 мая 1944 года. Именно в этот день подразделения 1122 стрелкового полка дивизии заняли спорную высоту №4 в нейтральной зоне у деревни Маковье Витебского района Белоруссии. Об этом сообщают организаторы.

Зрители увидят реконструкцию боевых действий. Ее участниками станут военно-исторические клубы и молодежь Татарстан, а также Москвы, Ульяновска, Йошкар-Олы, Самары и других регионов России. В общей сложности фестиваль соберет более 150 человек и более 1 тыс. зрителей.

Помимо реконструкции, будут работать интерактивные точки, где зрители смогут познакомиться с оружием Времен Великой Отечественной войны, примерить на себе форму и снаряжение бойца Красной Армии, сделать памятные фото в специально организованной исторической фотозоне.

Организаторами события выступают региональная молодежная организация «Курс» совместно с республиканским центром «Форпост», Национальным музеем Республики Татарстан, а также военно-патриотической организацией «Легион».

Начало фестиваля запланировано на час дня, реконструкции — в 14.00.