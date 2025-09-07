На ВЭФ подписали 153 документа почти на 3 трлн рублей

На Восточном экономическом форуме 15 субъектов России подписали 153 документа на общую сумму почти 2,8 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС, приводя информацию пресс-службы заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева.

По информации ведомства, Республика Бурятия подписала восемь соглашений на 1,17 трлн рублей, Хабаровский край – 17 соглашений на 689 млрд рублей, а Республика Саха (Якутия) – 19 соглашений на 628 млрд рублей.

Также министерства и ведомства России оформили 15 документов, касающихся инвестиционных проектов, геологоразведки и добычи полезных ископаемых, внедрения высоких технологий, международного взаимодействия, развития торгово-экономических и культурных связей, а также сферы образования, науки и экологии.

Наибольшее количество соглашений пришлось на социально-экономическое развитие регионов (64), образование и науку (60), инвестиции и банковскую сферу (43), промышленность и строительство (42), транспорт и логистику (29).