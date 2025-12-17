На вебинаре от УФНС обсудили изменения в налоговом законодательстве для бизнеса

Предприниматели, работники министерств и руководители организаций обсудили изменения налогового законодательства в ходе вебинара, организованного сотрудниками УФНС России по РТ.

Власти сохранили патентную систему налогообложения, однако поменяли условия ее применения – С 2026 года перейти на нее смогут только те ИП, чьи общие доходы за 2025 год были не больше 20 млн рублей. Для предпринимателей, уже работающих по ПСН, было сохранено ограничение в 60 млн рублей для сохранения права его применения в 2025 г., однако если их доходы за этот период будут между 20 и 60 млн рублей, то в следующем году патент им будет уже недоступен.

Комментируя изменения в налоговом законодательстве, спикер мероприятия, начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Эльмира Хамидуллина подчеркнула, что финансовый анализ предпринимательской деятельности становится критически важным.

«Тем, чьи поступления в 2025 году превысят 20 млн, нужно успеть выбрать иную систему налогообложения до 1 января. Остальные могут подать заявление на патент-2026, но сделать это надо строго до 16 декабря. Главное нововведение – лимит в 20 млн рублей становится актуальным и для 2026 года. Его превышение в 2026 году приведет к потере права на ПСН с начала того периода, на который выдан патент…

Если есть сомнения в сохранении лимита в будущем году, разумнее брать патент не на целый год, а поквартально или помесячно. В случае превышения порога выручки вы потеряете право на патент только с начала действующего патента, а не с 1 января, что избавит от необходимости полностью пересчитывать налоги за весь год», – советует Хамидуллина.

«Если доходы ИП в 2026 году окажутся в «коридоре» от 15 до 20 млн рублей, он сохранит патент на текущий период, но уже не сможет получить его на 2027 год. Право остаться на ПСН в 2027 году будет только у тех, чьи доходы в 2026-м не превысили 15 млн. Далее лимит станет меньше: для работы на патенте в 2028 году годовой доход за 2027 год не должен превышать 10 млн рублей», – рассказывает она.

Кроме того, Хамидуллина рассказала, что в случае выхода за данные ограничения, а также отсутствия уведомления о переходе на другую систему налогообложения ИП автоматически останется на общем режиме – ему придется совмещать уплату НДФЛ по пятиступенчатой шкале от 13% до 22% в зависимости от размера прибыли и НДС. Отчетность и платежи по этим налогам становятся ежеквартальными, а декларация по НДФЛ подается раз в год.