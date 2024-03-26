На ВДНХ представят моноспекталь татарстанского режиссера о буднях простых людей

В московском парке ВДНХ 28 марта пройдет премьера нового спектакля молодого режиссера из Татарстана Аскара Галимова «Черкасов XII». Постановка была создана в рамках авторского проекта «Голоса страны» под руководством российского театрального режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщает полпредство РТ в РФ.



Сюжет посвящен потомственному водителю мусоровоза из Новосибирска 26-летнему Владу Черкасову. Общий стаж его семьи на муниципальном предприятии составляет более 300 лет — его дед возил мусор еще в бричках. Об истории их рода рассказывает супруга Влада – Евгения. Главную роль в спектакле исполнит актриса Анастасия Светлова.



В проекте «Голоса страны» 12 документальных моноспектаклей, которые рассказывают о буднях простых людей, которые выполняя свою работу, ежедневно меняют жизнь страны к лучшему.

Показ пройдет по адресу: г. Москва, ВДНХ, главная сцена павильона № 84 (Дом Культуры). Время сеансов: 18:00 и 20:00. Вход свободный по предварительной регистрации.