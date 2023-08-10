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Экономика 10 августа 2023 20:41

На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия»

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На территории ВДНХ в Москве начали подготовку к Международной выставке-форуму «Россия», в которой примут участие все российские регионы, компании и представители зарубежных страны, федеральные органы исполнительной власти и общественные структуры. Об этом передает РИА Новости.

«Будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. квадратных метров», – рассказали организаторы.

Для форума возведут временные павильоны, которые разместят перед аркой у главного входа, а также на главной и центральной аллеях, на Октябрьской площади, рядом с зоной цветочного партера и в Северном сквере.

Работа проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об образовании оргкомитета по участию в международной выставке-форуме.

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