На ватерпольном финале четырех в Казани организуют сбор пластика для переработки

В Казани 18 и 19 марта пройдет финал четырех ватерпольного чемпионата России. В бассейне «Казаньоргсинтез» будет организован сбор пластика для переработки. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал директор СК ВВС «Синтез» Максим Осмоловский.

«Будет установлен специальный аппарат, куда можно будет сложить пластиковые бутылки для переработки. Мы предлагаем всем зрителям помещать пустые пластиковые бутылки туда для переработки», – отметил собеседник.

По его словам, подобная практика уже давно реализуется в баскетбольной Единой Лиге ВТБ, где из переработанного пластика сделали специальный мяч, которым и сейчас играют матчи. В перспективе планируется создать аналогичный снаряд и для водного поло.