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Общество
9 декабря 2021  17:32
Эльза Кузнецова

На утренники в Челнах будут пускать одного родителя с QR-кодом

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На утренники в детские сады Набережных Челнов будут пускать только одного родителя с QR-кодом. Однако ситуация может измениться из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизар Бариев.

«Если смотреть по аналогии прошлого года, прослеживается момент: в группы допускается один из родителей при наличии QR-кода. Это связано с тем, что залы, в которых проводятся утренники, как правило небольшие — 60–70 квадратных метров. 25 детей, на каждого по одному родителю, — это не укладывается в нормативные 4 квадратных метра на человека», — отметил докладчик.

Аниматоры, фотографы тоже не смогут присутствовать на утреннике, так как они не связаны с деятельностью данного дошкольного учреждения. Альтернативой приглашенным аниматорам могут стать сотрудники детского сада. 
«Естественно, привитые, не имеющие заболеваний», — добавил санитарный врач.

#Набережные Челны
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