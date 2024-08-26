На установление границ зон затопления и подтопления в РТ потратят 5,3 млн

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На установление зон затопления и подтопления в населенных пунктах Верхнеуслонского и Высокогорского районов Татарстана направят более 5,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит, в частности, подготовить предложения об установлении границ зон затопления и подтопления, выявить паводкоопасные и затапливаемые территории и уточнить последствия возможного негативного воздействия паводковых вод.

Кроме того, от исполнителя потребуется определить численность населения, объектов экономики, мостов, протяженность дорог, линий связи и электропередачи, трубопроводов, площадь сельхозугодий и других объектов, попадающих в зоны затопления и возможных подтоплений.

Общая протяженность участков проведения работ составит 18,9 километра. Речь идет о селах Набережные Моркваши и Шеланга, деревнях Нариман и Каинки в Верхнеуслонском районе, поселке Дачное и деревне Чубарово — в Высокогорском.

Заказчиком выступает Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Необходимые средства выделят из республиканского бюджета.

Прием заявок завершится 2 сентября, поставщика определят 4 сентября. Он должен будет завершить работы к 10 декабря текущего, 2024 года.