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На установление границ зон затопления и подтопления в РТ потратят 5,3 млн
На установление зон затопления и подтопления в населенных пунктах Верхнеуслонского и Высокогорского районов Татарстана направят более 5,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что подрядчику предстоит, в частности, подготовить предложения об установлении границ зон затопления и подтопления, выявить паводкоопасные и затапливаемые территории и уточнить последствия возможного негативного воздействия паводковых вод.
Кроме того, от исполнителя потребуется определить численность населения, объектов экономики, мостов, протяженность дорог, линий связи и электропередачи, трубопроводов, площадь сельхозугодий и других объектов, попадающих в зоны затопления и возможных подтоплений.
Общая протяженность участков проведения работ составит 18,9 километра. Речь идет о селах Набережные Моркваши и Шеланга, деревнях Нариман и Каинки в Верхнеуслонском районе, поселке Дачное и деревне Чубарово — в Высокогорском.
Заказчиком выступает Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Необходимые средства выделят из республиканского бюджета.
Прием заявок завершится 2 сентября, поставщика определят 4 сентября. Он должен будет завершить работы к 10 декабря текущего, 2024 года.
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