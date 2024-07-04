На установке по производству гексена СИБУРа начались пуско-наладочные работы

фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

На нижнекамской площадке СИБУРа начались пуско-наладочные работы на первом в России производстве гексена — компонента, используемого для получения полиэтилена премиального качества.

ПНР проводятся на объекте первого приоритета — подстанции РП-50. Оборудование для подстанции произвели компании из Татарстана. Ожидается, что напряжение на подстанцию РП-50 будет подано уже в августе после получения необходимых допусков от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Запуск установки планируется в следующем году.

Электроснабжение установки гексен осуществляется от существующей подстанции на 110 кВ ГПП-1. Для подключения проектируемой установки уже построены распределительное устройство напряжением 6 кВ и две трансформаторные подстанции из необходимых четырех. Строительно-монтажные работы на еще двух трансформаторных подстанциях планируется завершить к концу 2024 года.

Гексен применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности и является обязательным компонентом в производстве специальных марок этого полимера. Его использование позволяет значительно улучшить свойства полиэтилена по сравнению с базовыми марками, и получить продукт премиального качества.

Новое производство на «Нижнекамскнефтехиме» встроится в цепочку этиленопотребления, используя в качестве сырья этилен со строящегося комплекса ЭП-600. Вместе с тем, запуск проекта позволит укрепить технологическую независимость в цикле выработки полимеров.

Мощность нового производства на 125-130% покроет все потребности СИБУРа в гексене: в настоящее время потребителями этого спецкомпонента в периметре компании являются «ЗапСибНефтехим» и «Казаньоргсинтез», а в перспективе он будет поставляться и на АГХК.

Поставка основного технологического оборудования для строительства установки гексена уже завершена, а общий прогресс по проекту составляет 75%.