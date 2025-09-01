На уровне ведущих клиник страны: СИБУР полностью модернизировал поликлинику в Нижнекамске

СИБУР завершил масштабную модернизацию поликлиники «Нижнекамскнефтехима»: учреждение получило современное оборудование и новые кабинеты. Теперь здесь смогут обслуживать до 600 пациентов в смену, а качество диагностики и скорость постановки диагнозов вышли на уровень ведущих клиник страны.





Около 100 единиц нового оборудования

Сегодня в Нижнекамске открыли поликлинику «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР) после модернизации.

Поликлинику обновили в рамках программы по развитию медицинской инфраструктуры предприятия. Установлено современное диагностическое оборудование, увеличилось количество специалистов, что позволило расширить спектр медицинских услуг. Получать их на уровне ведущих клиник страны смогут 15 тыс. сотрудников, ветеранов и прикрепленных к поликлинике жителей.

В поликлинике установлено 98 единиц нового медицинского оборудования. Среди них – компьютерный томограф, маммограф и ультразвуковые аппараты экспертного класса. Кроме того, начали работу стоматологические кабинеты и эндоскопическое отделение, оснащенные по последнему слову техники. После капитального ремонта для пациентов и персонала созданы комфортные условия.

«Учитывая, что поликлиника прослужила предприятию почти 50 лет, требовалось провести не просто косметический ремонт, а реновацию медицинского учреждения. Компания подошла к модернизации глобально. Мы сделали многое, чтобы вывести ее на уровень лучших медицинских центров в масштабах страны», – заявил доктор медицинских наук, руководитель функции медицинской безопасности СИБУРа Александр Гребенюк.

Поликлиника снизит нагрузку на муниципальную медсеть

По словам председателя правления, генерального директора СИБУРа Михаила Карисалова, СИБУР всегда фокусировался на развитии медицины на предприятиях.

«Это связано с решением ряда вопросов – допуском персонала к работе, состоянием здоровья сотрудников, количеством больничных листов – все это влияет на производительность труда. Поэтому для нас было важно усилить диагностическое направление при модернизации поликлиники», – отметил Карисалов.

Изменился и формат работы медучреждения.

«До модернизации оно выполняло функцию обслуживания действующего производства в качестве части каркаса обеспечения медицинской безопасности. Увеличение режима работы поликлиники до 12 часов – с 7 до 19 часов, включая выходные дни, позволило существенно расширить ее функциональность и разгрузить муниципальные медицинские учреждения. В год наша инфраструктура позволяет проводить 20 тыс. визитов, снижая нагрузку на муниципальную сеть», – подчеркнул гендиректор.

На «Нижнекамскнефтехиме» показатель осмотра персонала перед началом рабочей смены доведен до 100%.

«У каждого сотрудника сформирован единый цифровой профиль, в котором аккумулируются все данные, формируя комплексное представление о здоровье работников. Современное оборудование позволяет полноценно реализовывать весь функционал медицинского учреждения – диагностировать заболевания, проводить диспансеризацию, наблюдать сотрудников с хроническими заболеваниями – все это здесь реализовано», – добавил Карисалов.

На уровне лучших медицинских центров страны

Главный врач поликлиники Алексей Поляков сообщил, что после ремонта поликлиника НКНХ стала одним из самых современных медицинских учреждений.

«Перед модернизацией были проанализированы профили здоровья сотрудников предприятия, после чего был составлен список оборудования для дооснащения. Оборудование оснащено программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта. Не каждая компания может позволить своим работникам получать настолько качественную и квалифицированную медицинскую помощь. Скорость приема пациентов возросла, а для персонала процедура упростилась. Если раньше на исследование у врачей уходило около полутора часов, приходилось долго обрабатывать информацию, убирать помехи, то сейчас процедуру значительно упрощает искусственный интеллект. Скорость постановки диагнозов увеличилась в 2,5 раза», – подчеркнул Поляков.

Медицинский персонал поликлиники насчитывает 190 сотрудников, среди которых 51 врач и 94 специалиста среднего и младшего медицинского персонала. Мощность поликлиники увеличена до 600 посещений в смену.

«После масштабной реконструкции сократилось время приема, а визит к врачу стал удобнее для пациентов. Новое оборудование не сравнить со старым. Предыдущий аппарат ЭКГ морально устарел, медсестрам приходилось вносить данные от руки. У нового аппарата ЭКГ сенсорный дисплей, информацию о пациенте можно сразу вносить в компьютер. Это упрощает процедуру приема как для пациента, так и для персонала, сокращается время приема. Очень удобно. После ремонта поликлиника преобразилась. У нас появились совершенно новые стильные рабочие места, стало приятно просто находиться на работе. Теперь мы, врачи, хотим соответствовать обновленной поликлинике. Придется поднимать требования к себе», – считает врач функциональной диагностики поликлиники Светлана Коробейникова.

СИБУР вложил в развитие промышленной медицины в Нижнекамске более 1,5 млрд рублей

Программа модернизации системы промышленной медицины на «Нижнекамскнефтехиме» стартовала в 2022 году с открытия современных многофункциональных центров здоровья на производственных площадках предприятия. Реновация поликлиники – один из ключевых элементов программы.

Сейчас нефтехимики фактически по месту работы могут пройти максимальный комплекс необходимых лечебно-диагностических процедур. Если ранее здравпункты «Нижнекамскнефтехима» были местом для оказания экстренной медицинской помощи, то после модернизации и ребрендинга они стали многофункциональными центрами здоровья.

Всего на территории НКНХ работают 5 центров здоровья, в которых ведется амбулаторный прием, проводится вакцинация, физиотерапия, оформление больничных листов и справок, диспансерное динамическое наблюдение за работниками с хроническими заболеваниями.

Для ежедневного контроля состояния здоровья сотрудников на территории «Нижнекамскнефтехима» установлено 52 программно-аппаратных комплекса для проведения автоматизированных предсменных медосмотров (ЭСМО).

«СИБУР вложил в развитие промышленной медицины уже более 1,5 млрд рублей. Сегодня мы видим современную многофункциональную поликлинику, оснащенную самым современным медицинским оборудованием. Традиционно в нефтехимии Татарстана большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Одно из важнейших направлений – это промышленная диспансеризация, охват сотрудников «Нижнекамскнефтехима» по итогам прошлого года составил более 100% от плана. Это позволяет не только сохранить здоровье работников предприятия, но и повышает эффективность производства», – отметил врио министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»