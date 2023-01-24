На «Уроке цифры» в школе «Адымнар» учащиеся сделали прогноз погоды с помощью ИИ

В казанской школе «Адымнар» для старшеклассников сегодня прошел тематический урок по теме «Технологии, которые предсказывают погоду». Его провели уполномоченный по технологиям искусственного интеллекта в Татарстане Булат Замалиев и по видеосвязи подключился руководитель региональных проектов «Яндекс» Дмитрий Кононов.

«Технологии искусственного интеллекта позволяют облегчить решение различных задач, они помогают, например, в промышленности. Для предсказания погоды также используются технологии искусственного интеллекта», – сказал Замалиев, открывая урок.

Кононов добавил, что технологии искусственного интеллекта направлены на то, чтобы сделать жизнь людей лучше и эффективнее. «Раньше люди наблюдали за небесными телами, облаками, другими природными явлениями, в некоторых случаях даже за животными. Сегодня в современном мире технологий люди тоже полагаются на наблюдения, но наши возможности позволяют собирать гораздо больше информации, максимально точно ее анализировать и учитывать множество факторов и вероятностей при прогнозировании», – отметил он.

Руководитель региональных проектов уточнил, что прогнозы погоды бывают ошибочными, поскольку атмосфера очень изменчивая и непостоянная. «Даже при большой точности метеорологические модели могут ошибаться. Искусственный интеллект вычисляет закономерности в ошибках, запоминает их и исправляет. Еще учитывает исторические данные, чтобы лучше корректировать прогнозы», – пояснил он.

Кононов подчеркнул, что сегодня прогнозирование погоды – это «слаженная и непростая работа инженеров, аналитиков, программистов, метеорологов». «За простыми числами, изображениями в прогнозе на телефоне стоит целая отрасль, большая сложная работа, которую выполняют люди разных специальностей», – заметил он.

На занятии, которое прошло в рамках «Урока цифры», школьники узнали о том, как происходят процессы измерения, анализа и прогнозирования атмосферных явлений, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и как в этом помогает искусственный интеллект. Кроме того, они познакомились с IT-профессиями в метеорологии. В конце занятия школьники сами сделали прогноз погоды в тренажере.