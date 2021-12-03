На «Уроке цифры» в Казани школьникам рассказали о создании компьютерных игр

В Казани прошел открытый «Урок цифры», на котором школьникам республики рассказали о создании, жанрах компьютерных игр, а также о связанных с ними профессиях.

В мероприятии в лицее «Унбер» приняли участие директор Департамента цифровой экономики и больших данных Минпросвещения РФ Андрей Горобей, замглавы Минцифры РТ Радик Гисмятов, а также эксперты.

Новый этап «Урока цифры» будет проходить во всех регионах России до 12 декабря. Благодаря проекту учащиеся школ могут примерить на себе различные профессии из игровой индустрии, попав в обстановку специальной игры «Домовята». При этом для разных возрастов предусмотрены разные профессии: для младших классов — программист, художник, аниматор, для средней школы — гейм-дизайнер, тестировщик игр и маркетолог. Школьники 9–11-х классов примеряют роли продюсеров игр.

«Такие мероприятия, как „Урок цифры“, позволяют в игровой форме открыть детям огромный цифровой мир и определиться с выбором той профессии, которая им нравится, уже в школе. Наша республика поддерживает интерес к цифровым специальностям», — подчеркнул замглавы Минцифры Татарстана Радик Гисмятов.