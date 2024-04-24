На «Уроке цифры» ученики казанской гимназии узнали о квантовых технологиях в медицине

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Замглавы Минцифры Татарстана Булат Габдрахманов провел для учащихся гимназии № 179 Казани «Урок цифры», во время которого рассказал школьникам о применении квантовых технологий в медицине, а также о профессиях будущего на стыке физики, биологии и химии. Об этом передает пресс-служба министерства.

Новый «Урок цифры» состоит из двух блоков: учебного фильма и тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов. Главным героем фильма является школьница, увлекающаяся физикой и биологией, — она хочет выбрать профессию, которая позволит совместить обе науки, и в результате отправляется в путешествие по микровселенной.

Российские ученые знакомят ее с новыми технологиями, использующими квантовые вычисления и позволяющими создавать эффективные лекарства, бороться с вирусами, исследовать структуру мозга, расшифровывать структуру ДНК и пр.

Проект «Урок цифры» проводится в поддержку национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.