На «Уроке цифры» школьников познакомят с квантовым компьютером

Госкорпорация «Росатом» с 10 марта по 10 апреля примет участие во всероссийском проекте «Урок цифры» и проведет занятие по теме «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Новый урок подготовлен в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В его основе – познавательный материал, посвященный особенностям квантового компьютера, его отличиям от привычных ПК и тем изменениям, которые произойдут в мире с его появлением.

«Урок цифры» будет состоять из теоретической части и блока с упражнениями на игровом тренажере. Игровые задания по квантовому программированию позволят популяризировать науку среди учащихся 1-7 и 8-11 классов. Приступить к уроку можно на сайте в любое время.

«Формирование кадрового резерва для квантовой индустрии – одна из ключевых задач, над которой мы работаем. Важно, чтобы школьники уже с начальных классов понимали, как в действительности устроен мир, и что квантовые эффекты – не что-то чужеродное. Чем раньше ребята научатся жить с этим осознанием, тем быстрее у них появятся идеи, как их правильно использовать. Росатом с нуля создает новую отрасль, поэтому участие в таких образовательных проектах, как “Урок цифры” – значимая часть стратегии по поиску талантливых детей и популяризации науки», – отметил руководитель проектного офиса по квантовым технологиям «Росатома» Руслан Юнусов.

«Благодаря новому партнеру “Урок цифры”, госкорпорации “Росатом”, у нас появилась возможность расширить тематику проекта, обогатив ее такой интересной и актуальной темой. Квантовые компьютеры обещают прорыв не только в информационных технологиях, но и в целом ряде смежных областей – физике, химии, биологии, медицине, транспорте и др. Работу с ними уже ведут мировые гиганты отрасли. И чтобы завтра российские компании могли соответствовать высокому уровню требований отрасли, важно, чтобы сегодня мы смогли заинтересовать и увлечь будущих разработчиков», – отметила заместитель директора АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».