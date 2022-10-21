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Ру Тат
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Наука и образование
21 октября 2022  15:38

Кравцов на форуме в Казани поддержал предложение учителей о возвращении в школы лапты

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Минпросвещения России до конца года разработает еще один модуль предмета «Физическая культура» по национальному виду спорту – лапте. На данный момент для школ разработано 10 образовательных модулей, в том числе по плаванию, футболу, хоккею, рэгби, самбо, дзюдо, шахматам, сообщает пресс-служба ведомства.

Сделать отдельный модуль по лапте предложили учителя на Всероссийском форуме школьных спортивных клубов в Казани. Министр просвещения Сергей Кравцов эту инициативу поддержал.

«Необходимо создавать в школах секции по разным спортивным направлениям, чтобы у детей была возможность попробовать себя в нескольких видах спорта и выбрать тот, который больше нравится», – отметил министр просвещения.

В этом году подготовлено семь дополнительных модулей по физкультуре – бадминтон, фитнес-аэробика, подвижные шахматы, триатлон, флорбол, легкая атлетика и другие. В следующем году планируется разработать модули по скалолазанию, биатлону, теннису, роллер-спорту, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

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