Кравцов на форуме в Казани поддержал предложение учителей о возвращении в школы лапты

Минпросвещения России до конца года разработает еще один модуль предмета «Физическая культура» по национальному виду спорту – лапте. На данный момент для школ разработано 10 образовательных модулей, в том числе по плаванию, футболу, хоккею, рэгби, самбо, дзюдо, шахматам, сообщает пресс-служба ведомства.

Сделать отдельный модуль по лапте предложили учителя на Всероссийском форуме школьных спортивных клубов в Казани. Министр просвещения Сергей Кравцов эту инициативу поддержал.

«Необходимо создавать в школах секции по разным спортивным направлениям, чтобы у детей была возможность попробовать себя в нескольких видах спорта и выбрать тот, который больше нравится», – отметил министр просвещения.

В этом году подготовлено семь дополнительных модулей по физкультуре – бадминтон, фитнес-аэробика, подвижные шахматы, триатлон, флорбол, легкая атлетика и другие. В следующем году планируется разработать модули по скалолазанию, биатлону, теннису, роллер-спорту, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.