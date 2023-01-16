На уроках цифры школьники познакомятся с технологиями, предсказывающими погоду

С 16 января по 5 февраля по всей РФ пройдут уроки цифры по технологиям, которые предсказывают погоду. Учащиеся смогут познакомиться с процессами измерения, анализа и прогнозирования атмосферных явлений с помощью технологий.

«Ни для кого не секрет, что искусственный интеллект давно и прочно вошел в нашу повседневную действительность, поэтому крайне важно стимулировать интерес подрастающего поколения к технологиям, которые со временем могут перерасти в дело всей жизни», — отметил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Школьникам расскажут, чем занимаются метеоролог, инженер и аналитик данных, специалисты по вычислительной математике, машинному обучению и менеджер проекта. Также ребята узнают, зачем нужны метеорадары и метеозонды и что делать с погрешностями в вычислениях.

Урок можно пройти за полчаса, задания делятся на три уровня сложности в зависимости от возраста.

«Урок цифры» — всероссийский проект в сфере цифровой экономики, проводимый с 2018 года. Реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года в Татарстане прошло около 600 республиканских уроков цифры, в которых приняли участие 1,5 млн школьников.