На «уроках цифры» школьникам расскажут о видеотехнологиях и создании клипов

С 21 ноября по 11 декабря в российских школах пройдет новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Темой урока от российской компании VK станут видеотехнологии. С помощью интерактивных тренажеров учащиеся будут знакомиться с видеотехнологиями в самых разных проявлениях на примере VK Звонков, VK Клипов и других популярных цифровых сервисов.

Школьникам расскажут, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео, и как работают умные рекомендации в ленте клипов. Кроме того, учащиеся смогут изучить тонкости создания визуальных эффектов и виртуальных фонов.

На уроке ребятам будут помогать персонажи проекта, голосовой помощник Маруся и цифровой герой Пиксель. Вместе с ними школьники попадут в цифровой мир видеотехнологий и смогут узнать, что находится под капотом у видеозвонков, как создаются короткие вертикальные ролики, а также принять участие в конкурсе клипов.

В акции смогу принять участие школьники с 1 по 11 класс. Как и в прошлом году «Урок цифры» пройдет в режиме онлайн. Присоединиться к занятиям можно на сайте проекта, выбрав в каталоге выбрать урок от VK. Таким образом, ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1-4, 5-8, 9-11 классы.

«Профориентация школьников в сфере информационных технологий — очень важная инициатива, которую реализует Минцифры России в рамках проекта „Код будущего“ федерального проекта „Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли“. Благодаря этому проекту не менее 100 тысяч школьников 8-11 классов в 2022 году начнут обучение современным языкам программирования. Эффективным дополнением к данной теме служит также и всероссийский образовательный проект „Урок цифры“, который мы поддерживаем совместно с Минпросвещения России», — комментирует представитель Минцифры России Татьяна Трубникова.

Напомним «уроки цифры» проводятся в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Организаторами образовательной акции выступает АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России, а также ведущих российских IT-компании.