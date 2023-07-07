На Урале десять подростков попали в больницу после употребления спиртного

Десять подростков госпитализированы в Свердловской области из-за отравления алкоголем, сообщает РИА Новости.

Детей доставили в педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска. У 7 человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.

Детей осмотрела бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, их состояние удовлетворительное.

При полной нормализации состояния дети будут выписаны домой.