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Происшествия 7 июля 2023 08:22

На Урале десять подростков попали в больницу после употребления спиртного

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Десять подростков госпитализированы в Свердловской области из-за отравления алкоголем, сообщает РИА Новости.

Детей доставили в педиатрическое отделение ДГБ Первоуральска. У 7 человек в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.

Детей осмотрела бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, их состояние удовлетворительное.

При полной нормализации состояния дети будут выписаны домой.

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