На «умной» спортплощадке в Казани установят видеокамеры и QR-коды с инструкциями

На «умной» спортивной площадке, которая появится в Казани в 2022 году, будут установлены видеокамеры и специальные порты для зарядки телефона. Кроме того, на каждом тренажере будет размещен специальный QR-код с инструкцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замглавы Минспорта РТ Алмаз Мингулов.

«Площадка будет оснащена камерами, чтобы наблюдать за количеством населения, которое посещает площадку. Кроме того, тренажеры будут оснащены QR-кодами, пройдя по которым житель сможет получить информацию о том, какие упражнения здесь можно выполнить», – отметил спикер.

Он пояснил, что такие площадки, кроме Татарстана, построят еще примерно в 30 субъектах страны. Сейчас идет обсуждение внутреннего наполнения спортивной зоны.