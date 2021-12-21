news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
21 декабря 2021  14:42
Арсений Каримов

На «умной» спортплощадке в Казани установят видеокамеры и QR-коды с инструкциями

news_top_970_100

На «умной» спортивной площадке, которая появится в Казани в 2022 году, будут установлены видеокамеры и специальные порты для зарядки телефона. Кроме того, на каждом тренажере будет размещен специальный QR-код с инструкцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замглавы Минспорта РТ Алмаз Мингулов.

«Площадка будет оснащена камерами, чтобы наблюдать за количеством населения, которое посещает площадку. Кроме того, тренажеры будут оснащены QR-кодами, пройдя по которым житель сможет получить информацию о том, какие упражнения здесь можно выполнить», – отметил спикер.

Он пояснил, что такие площадки, кроме Татарстана, построят еще примерно в 30 субъектах страны. Сейчас идет обсуждение внутреннего наполнения спортивной зоны.

#Минспорта РТ #спортивная площадка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное