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На ул.Воровского в Казани временно перенесут остановку
На улице Воровского в Казани временно перенесут остановку общественного транспорта. Кроме того, будет закрыт заезд к одному из многоквартирных домов, сообщили в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.
Так, остановочный пункт «25-й квартал», который расположен неподалеку от дома №40 по улице Фатыха Амирхана, будет находиться на 50 метров дальше. Также ограничения затронут дом №55 по улице Адоратского — к нему перекроют заезд.
Меры введут на время проведения работ по закольцовке газопровода. Они будут действовать с 11 по 24 ноября.
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