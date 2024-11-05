На ул.Воровского в Казани временно перенесут остановку

На улице Воровского в Казани временно перенесут остановку общественного транспорта. Кроме того, будет закрыт заезд к одному из многоквартирных домов, сообщили в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.

Так, остановочный пункт «25-й квартал», который расположен неподалеку от дома №40 по улице Фатыха Амирхана, будет находиться на 50 метров дальше. Также ограничения затронут дом №55 по улице Адоратского — к нему перекроют заезд.

Меры введут на время проведения работ по закольцовке газопровода. Они будут действовать с 11 по 24 ноября.