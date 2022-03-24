На ул.Волгоградская в Казани может появиться новая гостиница

Новая гостиница может появиться в Московском районе Казани по ул.Волгоградская. Сегодня в городе стартуют общественные обсуждения по этому поводу. Постановление мэра Казани о проведении обсуждений опубликовано в сборнике документов и муниципальных правовых актов.

На слушаниях будет обсуждаться проект постановления исполкома города «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Волгоградская Московского района г.Казани — гостиничное обслуживание».

Слушания пройдут с 24 марта по 21 апреля в информационной системе «Общественные обсуждения», где будут размещены проект и информационные материалы к нему. Они состоятся на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Нью Сити Инжиниринг».