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Экономика
24 марта 2022  12:47

На ул.Волгоградская в Казани может появиться новая гостиница

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Новая гостиница может появиться в Московском районе Казани по ул.Волгоградская. Сегодня в городе стартуют общественные обсуждения по этому поводу. Постановление мэра Казани о проведении обсуждений опубликовано в сборнике документов и муниципальных правовых актов.
На слушаниях будет обсуждаться проект постановления исполкома города «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Волгоградская Московского района г.Казани — гостиничное обслуживание». 
Слушания пройдут с 24 марта по 21 апреля в информационной системе «Общественные обсуждения», где будут размещены проект и информационные материалы к нему. Они состоятся на основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Нью Сити Инжиниринг».

#общественные слушания #гостиница
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