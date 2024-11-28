На ул.Муштари в Казани построят два флигеля и дом на месте утраченной усадьбы

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На улице Муштари в Казани, рядом с домом Оконишникова, построят жилой комплекс. Планируется, что два флигеля, входящие в него, воссоздадут историческую застройку утраченной усадьбы, которая ранее находилась на этом месте. Об этом сообщается в документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

В целом проект предусматривается строительство флигеля 1, где разместятся вспомогательные помещения, флигеля 2, который приспособят под коммерческие помещения, а во дворе, где раньше располагались службы, появится четырехэтажный жилой дом. Под территорией, которую займут объекты, будет построена подземная парковка на 40 машино-мест.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Проект предусматривает освоение двух участков. Второй из них, согласно документации, будет благоустроен и станет озелененной территорией. Для этого будет проведена санитарная расчистка существующей растительности, но деревья-патриархи тем не менее планируют оставить.

Флигели расположатся на том месте, где находились их предшественники. Здания восстановят по фотографиям ранее существовавших исторических домов с деревянными фасадами и в соответствии с решениями в стилистике улицы Муштари.