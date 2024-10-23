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На ул.Модельной в Казани построят цех опытного производства КФУ
Цех опытного производства и научно-производственное здание Казанского федерального университета появятся на улице Модельной. Проект прошел историко-культурную экспертизу, ее результаты появились на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Площадь участка, на котором разместятся здания, составляет более 10 тысяч квадратных метров. Первый объект будет расположен в здании №2А, второй — №2Б. Эксперты отметили, что ранее на этой территории находилась база военной кафедры Казанского университета с гаражными боксами и складами, большая часть территории была заасфальтирована. После расформирования кафедры здесь начали строить плавательный бассейн для студентов. Однако на этапе котлована стройку остановили, яму частично засыпали.
В настоящее время в центральной части участка можно заметить углубление от бывшего котлована бассейна, а на севере и западе — навалы грунта. В западной части расположен быстровозводимый ангар, на южной границе — частично разрушенные здания складов.
Сейчас здесь хранятся стройматериалы и оборудование университета. Территория огорожена.
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