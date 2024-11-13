На ул.Мавлютова в Казани за 147 млн рублей проведут капремонт ливневой канализации

В Приволжском районе Казани капитально отремонтируют ливневую канализацию на улице Мавлютова. На проведение работ из регионального бюджета выделят более 147 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Протяженность участка составит 1,073 километра. Провести ремонт, а также благоустройство территории планируется до 20 июня 2025 года.

Заказчиком выступает Главтатдортранс.