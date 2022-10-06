На улице Карла Маркса в Казани появится арт-объект «Эпоха борьбы с коронавирусом»

В Казани стартует конкурс на разработку проекта объемно-пространственной композиции «Эпоха борьбы с коронавирусом». Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сегодняшнем Сборнике документов и муниципальных правовых актов.

Предполагается, что арт-объект разместится в Вахитовском районе Казани, в сквере медицинских работников, расположенном между улицами Чехова, Карла Маркса и Лейтенанта Шмидта.

Фото: скриншот приложения к постановлению

«Цель проведения конкурса — увековечить память о борьбе человечества с коронавирусной инфекцией Covid-19, сохранить память о миллионах людей, которые стали жертвами пандемии, выразить благодарность всем причастным к борьбе с пандемией и устранению ее последствий. Повысить осведомленность населения о доблестном труде медицинских работников в период пандемии коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Конкурс будет проходить с 10 октября по 24 ноября, прием заявок — с 10 октября по 13 ноября. Рассмотрение заявок продлится с 14 по 20 ноября, 21–23 ноября состоится заседание жюри. Победитель будет объявлен 24 ноября.

В положении конкурса отмечается, что композиция может представлять собой арт-объект, средовую скульптуру или элемент ландшафтного дизайна. В эскизе должны присутствовать символы, отражающие подвиг врачей и всех причастных к борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняются и технические требования к будущему объекту. Так, композиция должна быть выполнена из современных, долговечных, негорючих, устойчивых к климатическим условиям и коррозийно-нейтральных материалов, сохраняющих свои функциональные и эстетические качества в течение долгого времени и не требующих значительных обслуживающих мероприятий. Максимальная высота композиции не должна превышать шести метров.

Победитель конкурса получит вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Если жюри выберет нескольких победителей, то эта сумма будет поделена между ними в равных долях.