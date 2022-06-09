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Общество
9 июня 2022  05:50

На уличные игры Urban Games в Казани съедутся более 1 тыс. спортсменов со всей России

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В Казани в экстрим-парке «УРАМ» 16 и 17 июля состоятся III Всероссийские уличные игры Urban Games. Ожидается участие более 1 тыс. спортсменов из 37 российских регионов, сообщает АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». 

В программе — соревнования по пяти видам спорта: баскетбол 3×3, скейтбординг, роллер спорт, велоспорт, брейкинг — и показательные выступления. Всего будет разыграно 54 комплекта наград.

Участие в состязаниях принимают непрофессиональные спортсмены. Регистрация на игры проходит до 15 июня по ссылке. 

Мероприятие проводится при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Нацпроекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.

#Национальные проекты
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