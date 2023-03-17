На улице Химическая в Казани временно перекроют движение в обе стороны

В столице Татарстана временно перекроют движение по части улицы Химическая в обе стороны. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани в своем Telegram-канале.

Речь идет об участке от улицы Васильченко до улицы Тэцевская. Причиной ограничения движения стал порыв на сетях МУП «Водоканал».

«Участок будет перекрыт до устранения аварии», — поясняют в администрации Кировского и Московского районов и просят водителей выбирать другие маршруты.