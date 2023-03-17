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На улице Химическая в Казани временно перекроют движение в обе стороны
В столице Татарстана временно перекроют движение по части улицы Химическая в обе стороны. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани в своем Telegram-канале.
Речь идет об участке от улицы Васильченко до улицы Тэцевская. Причиной ограничения движения стал порыв на сетях МУП «Водоканал».
«Участок будет перекрыт до устранения аварии», — поясняют в администрации Кировского и Московского районов и просят водителей выбирать другие маршруты.
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