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Общество 17 марта 2023 16:40

На улице Химическая в Казани временно перекроют движение в обе стороны

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В столице Татарстана временно перекроют движение по части улицы Химическая в обе стороны. Об этом сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани в своем Telegram-канале.

Речь идет об участке от улицы Васильченко до улицы Тэцевская. Причиной ограничения движения стал порыв на сетях МУП «Водоканал».

«Участок будет перекрыт до устранения аварии», — поясняют в администрации Кировского и Московского районов и просят водителей выбирать другие маршруты.

#перекрытие движения #Транспорт
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