На улице Восстания в Казани демонтировали 1,8 км старого контактного провода троллейбуса

Фото: © «Татар-информ»

В Казани за последние две недели были демонтированы 1,8 км старого контактного провода для наземного электротранспорта на участке улицы Восстания от ул. Кулахметова до Тасмы. Об этом говорится в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранспорт».

Также сотрудники службы заменили почти 500 метров контактной сети на петле Карава и 115 метров на пересечении улиц Фучика и Закиева. На улице Фучика между Кул Гали и Сафиуллина на объездной дороге установлены 12 кронштейнов, а на участке между Зорге и Сафиуллина на объездной дороге смонтирована контактная сеть троллейбуса.

У остановки «Станция метро Горки» на улице Мавлютова работники заменили сходную стрелку, на улице Зорге перед поворотом на Фучика установили автоматическую управляемую стрелку.

Всего на сегодняшний день требуют капитального ремонта 125 км контактной сети, 35 км кабельных линий, также необходима реконструкция четырем тяговым подстанциям.